شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تخصص 100 مليون جنيه دفعة أولى لرفع كفاءة المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص 100 مليون جنيه كدفعة أولى لرفع كفاءة مساجد القرى المستهدفة وتوابعها، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتنمية الريف المصرى.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن وزير الأوقاف كلف المهندس سمير مصطفى الشال الوكيل الدائم للوزارة بسرعة إعداد الخطة اللازمة لذلك في ضوء تنفيذ المرحلة الأولى للقرى المستهدفة وتوابعها ، كما خصص وزير الأوقاف 100 ألف متر سجاد كمرحلة أولى يبدأ تنفيذها من اليوم بواقع 20 ألف متر سجاد شهريًا توزع على مساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرشها سواء أكانت هذه المساجد بالقرى المستهدفة أم بتوابعها.



وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق أن وزارة الأوقاف ستقوم في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، بتطوير ورفع كفاءة المساجد في جميع القرى التي يشملها المشروع وفِي جميع توابعها ، إحلالا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة ، بالتزامن مع خطط التنفيذ التي يضعها مجلس الوزراء، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تضافر الجهود في المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه لتطوير القرى وتوابعها تطويرًا شاملا، مؤكدا أن الوزارة ستعمل بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أي قوائم انتظار في إحلال أو تجديد أو فرش المساجد في أي من هذه القرى و توابعها خلال الفترة التي حددها الرئيس بثلاث سنوات ، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التي تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملا .

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل العظماء والمؤسسات الوطنية قد أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع أسفرت عن افتتاح أكثر من ثمانمائة مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة في 5 أشهر فقط من سبتمبر 2020 م إلى نهاية يناير 2021 .

وخصصت وزارة 100 ألف متر سجاد بصفة عاجلة لمساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرش ، وسيتم تنفيذها، قبل نهاية العام المالي الحالي يونيه 2021 م بواقع 20 ألف متر شهريا بداية من فبراير القادم ، مع تكليف كل من وكيل الوزارة لشئون المساجد ، ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة ، والمكتب الفني بالوزارة بإعداد خطة التنفيذ فورًا.