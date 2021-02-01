شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 85 % من وفيات كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان، إن 85 % من وفيات كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلي ضرورة متابعة الحالات التى تعانى من مشاكل صحية للأمراض المزمنة خاصة المصابة بكورونا .

وكان الدكتور هشام الحفناوى رئيس اللجنة القومية لمكافحة الأمراض المزمنة بوزارة الصحة والسكان، أكد أنه تم وضع أدلة إرشادية وبروتوكول علاجى محدد لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة المصابين بكورونا لحمايتهم من الدخول في مضاعفات خطرة، وتابع، أنه سيتم توزيع هذه الأدلة الاسترشادية الجديدة لعلاج السكر بمستشفيات العزل للعمل بها في تشخيص المرض.

وأوضح الدكتور هشام الحفناوى رئيس اللجنة القومية لمكافحة الأمراض المزمنة بوزارة الصحة والسكان خلال الويبينار الأول حول الأمراض المزمنة في زمن كورونا، أن واحدا من بين كل 11 شخصا يصابون بالسكر، وأشار إلي وفاة 6 ملايين شخص بالسكر في العالم خلال العام الماضى .

وأشار هشام الحفناوى رئيس اللجنة القومية لمكافحة الأمراض المزمنة بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يمكن تفادى من 50 إلي 70 % من حالات بتر القدم النتاجة عن الاصابة بالسكر عن طريق ضبطه بالجسم والتعايش معه، لافتا إلي وجود 17 مليون مصاب بالسكر في مصر .