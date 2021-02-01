شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يدفع بأولى القطارات الكورية المكيفة الجديدة ضمن الخدمة بالخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بشركة المترو الدفع بأولى القطارات الكورية المكيفة الجديدة ضمن حركة التشغيل اليومية بالخط الثالث للمترو والواردة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدًا لصالح الخط الثالث، حيث وصل منها حتى الآن 5 قطارات.

وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالى تكلفة بقيمة 317 مليون يورو +640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار جنيه؟

وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثمانى سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالى ال32 قطارًا فى مصر من خلال الدعم الفنى لشركة هيونداى روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلى فى مصر.

ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالى السعة بجانب أنه مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجاريًا فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدو حاسة السمع.