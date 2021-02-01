شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضبط 500 طن أعلاف غير مسجلة ومصنع بدون ترخيص بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه وردت معلومات عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بالشرقية يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة ويقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية ومديرية الزراعة المختصة) داهمت القوة المصنع، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام لصناعة الأعلاف والتى تجاوزت الـ500 طن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وأضاف "سليمان" أنه تم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش الفجائى على عدد من مصانع الأعلاف المرخصة ضمت ممثلين من كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة)، للتأكد من جودة الأعلاف المنتجة، فضلاً عن إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد من مصانع الأعلاف للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681 - 01558626682).