شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن تأهيل 25 فتحة فى البر الأيمن لقناطر زفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، عملية تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن بقناطر زفتى بالكيلو 1046 على نهر النيل فرع دمياط وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك، بقيمة 28 مليون جنيه وتبلغ نسبة التنفيذ الفعلية 56% متخطية النسبة المقررة 32%، حيث من المقرر الانتهاء من العملية 2022.

أوضح حبيش أنه يتم استكمال أعمال التدعيم للجزء المتبقى من هدار قناطر زفتى، ودهان بوابات 3 فتحات من فتحات قناطر زفتى.

تابع أن الفترة الماضية شهدت صيانة وإحلال وتجديد 78 قنطرة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئييسية، مشيرا إلى ان القناطر تمثل أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية الأمر الذى يضمن الاستفادة من المياة ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات توليد كهرباء نظيفة الأمر الذى يشير إلى كونها إحدى المنشآت الاسترايجية الهامة و التى توفر استفادة مثلى من المياة كمورد هام بكل المجالات وتبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا للقناطر الكبرى التابعة للقطاع حوالي 40 مليون جنيه.

أشار الى استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المقبل لتوفير التصرفات المائية اللازمة للوفاء بأغراض التنمية المستدامة بالدولة مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .