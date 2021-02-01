شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم حزمة توصيات لمزارعى محصول البصل لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، عددا من الإرشادات والتوصيات الفنية التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير لزيادة الإنتاج.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

-الإرشادات والتوصيات الفنية حول الممارسات الزراعية فى انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

- منع الرى فى الزراعات المبكرة والتى وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا 2-الأستمرار فى نقاوة الحشائش للزراعات المتاخرة

- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للزراعات المتاخرة

- الارشادات والتوصيات الفنية حول الممارسات الزراعية حول انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :

-الأستمرار فى نقاوة الحشائش

- الأنتهاء من اضافة الدفعات السمادية الازمة للمحصول

- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها

- استمرار عمليات الرى بانتظام

الارشادات والتوصيات الفنية حول الممارسات الزراعية حول انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:

- الأستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة

-الأستمرار فى زراعة حقول انتاج البصيلات كما بالشهر السابق

- اضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوم من الدفعة السابقة (الأولى

- انتاج بذوز البصل ( البصل الروس)

- اجراء الرش الوفائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وحشرة التربس وذبابة البصل

- اجراء التسميد حسب المعدلات

- اجراء عملية الرى بانتظام على ان يكون على الحامى