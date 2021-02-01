شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع مخلفات هدم 47 عقارا بميدان السيدة عائشة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أجهزة حى الخليفة جنوب القاهرة، رفع مخلفات الهدم بميدان السيدة عائشة، بمحيط مسجد المسبح، والتى تم إزالتها ضمن خطة التطوير وإنشاء كوبرى بديل لكوبرى السيدة عائشة القديم يربط طريق صلاح سالم بمحور الحضارات.



وأزالت محافظة القاهرة 47 عقارا بمحيط مسجد المسبح، معظمها كانت آيلة للسقوط، وتستوجب تدخل عاجل من الدولة لإنقاذ سكان تلك العقارات، ومن المقرر أن يتم الاستفادة بالمساحات التى تم تفريغها لتوسعة الميدان وكذلك إنشاء بالكوبرى البديل وحل الأزمات المرورية بالميدان.



وتقع العقارات التى تمت إزالتها ما بين مسجد المسبح المطل على ميدان السيدة عائشة، وقرافة سيدى جلال الدين، وهما من الآثار الإسلامية، وتم نقل 132 أسرة مستحقة إلى وحدات بديلة لحى الأسمرات، كما سيتم تعويض ملاك العقارات التى تم نزع ملكيتها، وتمت إزالتها.

وشكلت محافظة القاهرة لجان لمعاينة المنطقة التى تمت إزالتها، لتقدير قيمة متر الأرض بالمنطقة لتعويض ملاك الأراضى ماديا بعد تسكين الأسر بوحدات بديلة بالأسمرات، كما تم تعويض أصحاب المحال وعددهم 23 محلا بسوق التونسى الجديد.

كما شهد الميدان نقل المواقف العشوائية وكذلك نقل كافة الأكشاك لأماكن بديلة وإزالة المخالف منها، كما تم رفع كفاءة حديقة صلاح الدين، وإنشاء أماكن للجلوس وحدائق بالميدان وإنشاء محال بديلة للباعة بالميدان، كما تم رفع الباعة الجائلين وإلغاء المواقف العشوائية بالميدان.



أعمال الإزالة فى منطقة السيدة عائشة أعمال الإزالة فى منطقة السيدة عائشة