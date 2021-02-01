شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العلمية لكورونا تدرب 28 ألف طبيب على بروتوكول علاج أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب كمال عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه تم تدريب أكثر من 35 ألف من الطواقم الطبية على آليات علاج أعراض كورونا بينهم 32 ألف طبيب. وأضاف الدكتور إيهاب كمال عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان خلال الوبينار العلمي الأول حول الأمراض المزمنه في زمن كورونا، أنه تم تدريب 28 ألف و423 طبيبا على بروتوكول علاج أعراض كورونا.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا أنه تم تدريب 27 طبيبا يكونون نواة للعمل في أقسام الأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات قادرين علي عمل الأبحاث.

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا حقق نسب شفاء مرتفعة.



وأشار في تصريحات صحفية اليوم إلى أن أول بروتوكول وضع بناء علي خبرات شخصية بعد وجود أول مصاب في مصر وليس خبرات علمية وتم كتابته يدويا مكون من عقارين الهيدروكسي كلوروكين ومضادات الفيروسات

وأكد أن البروتوكول المصري خضع لتعديل في شهر مايو بعد وجود عدد من المرضي وخبرات علمية وتم وضع الريبافيرين مع الانترفيرون ضمن البروتوكول وتم تحديثه فيه نوفمبر مشيرا الي انه مع ظهور الريميدسفير وتم دمجه بالبروتوكول وتقنين استخدام الهيدروكسي كلوروكين واشار الي انه من المحتمل تحديث البروتوكول للمرة الخامسة قريبا.