شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ تطوير شارع محور زهراء المعادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محور الزهراء بالمعادى بنطاق حى البساتين "شارع البنوك" حيث يتم توسعة الشارع ورصفه، بالإضافة إلى عمل بلدورات من بداية التقاطع مع شارع الخمسين حتى كارفور وذلك لتحسين الحركة المرورية ولعدم تكرار الاختناق المرورى بهذه المنطقة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة بضرورة الاهتمام بتطوير الميادين والحدائق ووضعها ضمن خطة التطوير، كما أكدت نائب المحافظ على مراعاة تكثيف حملات النظافة والاشغالات ورفع أى مخلفات أولا بأول بهذه المنطقة.

وقاد المهندس عادل عبدالظاهر رئيس حى المعادي، بالتنسيق مع قسم المعادي وشرطة المرافق، حملة على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية والسناتر التعليمية المخالفة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وتنفيذ القرار بكل حسم مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين، حيث شملت الحملة متابعة لقرار الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات إلى جانب حظر تقديم الشيشة ومصادرة كافة المضبوطات المخالفة، حيث شملت الحملة بالشوارع الآتية، "شارعة 107، وشارع 105، وشارع 233، وشارع 9 والنفق، شارع الزهراء، وشارع الخمسين، وشارع مكه.