شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 26 مسجداً بعدد من المحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 26 سجدًا جديدًا الجمعة المقبلة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى الآن، ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء المساجد المقرر افتتاحها فى كل محافظة.

وفى مديرية أوقاف البحر الأحمر تفتتح:

1. مسجد علبة – أبو رماد - حلايب

وزارة الأوقاف

2. الشريف إسماعيل – العوينة القديمة القصير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

3. ليديا الجديدة – قرية ليديا - المحمودية

وزارة الأوقاف

4. الرحمن سنفا - قرية المعركة - مركز بدر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

5. إصلاح عبد الرازق - قرية بسنتواي - أبو حمص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6. الوحدة المحلية بسمخراط – قرية سمخراط – الرحمانية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7. المسجد الكبير بطورنو – قرية طورنو – المحمودية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8. الغفارة – قرية كفر السابي – شبراخيت

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9. العتيق – قرية أبيس الخامسة – كفر الدوار

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. عزبة خليل – قرية كفر مساعد – إيتاي البارود

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11. إبراهيم هلال – قرية شرنوب - دمنهور

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

12. الشرقي – قرية المسيد الأبيض - إهناسيا

وزارة الأوقاف

13. حفني – قرية عزت قرية المسيد الأبيض - إهناسيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. عبد الله سالم – الزيتون مركز ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

15.

مسجد الشيخ حسن – العوف - ابشواي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16.

مسجد أبو ياسين – إطسا غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

17.

مسجد محمد أمين – إطسا غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

18.

مسجد الشهيد مدحت – إطسا غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19.

مسجد السلام - سنورس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20.

مسجد المدينة المنورة – طامية ثان

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

21. الجزيرة – قرية ابريم – نصر النوبة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

22.

الكبير – قورص - أشمون

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية

23.

مالك الملك عزبة رضا - قليوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

24.

الرحمة – تل الحطب – التل الكبير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

25.

العلوانية – الشهداء - الإسماعيلية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

26.

الرحمة – ترعة 5 – أبو صوير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف