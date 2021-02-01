"اتحاد الغرف": بدء تدريب العاملين بالسياحة في الأقصر على مبادئ فنون الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت هبة بكري عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس لجنة التدريب، بدء تنفيذ برنامج مبادئ فنون الطهي من خلال مركز التدريب التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك انطلاقاً من دور الإتحاد ممثلاً للقطاع السياحي المصري وتنفيذاً لخطة وزارة السياحة والآثار لتأهيل الكوادر البشرية وتوفير عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتوافق مع المعايير الدولية وحفاظاً على مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.

وأضاف البيان، أنه يتم تنفيذ البرنامج تزامناً مع إطلاق مبادرة "شتى في مصر " التي تستهدف تنشيط السياحة الداخلية والحفاظ على العمالة الحالية بالقطاع السياحي لحين تجاوز فترة الركود السياحي.

وأشار البيان، إلى أنه تم تدريب أكثر من 19624 من العاملين بالقطاع السياحي حتى ديسمبر 2020 بمختلف البرامج التدريبية على مستوى الجمهورية وبالتعاون الوثيق مع الغرف السياحية المختلفة ولاسيما غرفة المنشآت الفندقية.

وتماشياً مع سياسات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على سلامة وصحة المتدربين، فقد تم تخفيض عدد المشاركين في الدورات التدريبية مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية.