يبدأ 7 فبراير.. التموين تكشف شروط المشاركة في الأوكازيون الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، في تنفيذ قرار الدكتور علي مصيلحي، رقم 16 لسنة 2021 والخاص ببدء موسم التصفية الأوكازيون الشتوي اعتبارًا من 7 فبراير الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في الأوكازيون ضرورة الحصول على موافقة مسبقا من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وطالب أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، أصحاب المحلات التي ترغب في المشاركة بالأوكازيون الشتوي بالتوجه مسبقًا إلى مديريات التموين الواقعة في دائرتها محلاتهم التجارية للحصول على التصاريح، وللمحلات الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن عدد المحلات التي تقدمت بالفعل للمشاركة وسيتم تشكيل غرفة عمليات والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة من أجل نجاح موسم الأوكازيون الشتوى 2021، لإتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة.