ربنا يكرمنا وننهي السنة بزيادة.. وزير المالية عن معدل النمو في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام المالي الحالي استطاعت تحقيق زيادة في حجم الإيرادات بنسبة 16 في المئة كمعدل نمو في ظل جائحة كورونا، مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق، الذي لم يكن به "كورونا"؛ وهو ما يعد توفيقًا من ربنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، للاستماع إلى بيان وزير المالية حول أداء وزارته.

وأضاف معيط: زادت مصروفاتنا بنسبة 10 في المئة في النصف الأول من العام المالي الحالي؛ بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والمعاشات والحماية الاجتماعية في ظل أزمة كورونا.

وتابع وزير المالية: توقعاتنا ربنا يكرمنا وننهي السنة الحالية بزيادة، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو بنحو 3.6 في المئة؛ وهو معدل إيجابي، حيث حصلنا على المركز الثاني عالميًّا بين الدول الناشئة، ولولا كورونا لكنا نتحدث عن فائض نمو 6 في المئة أو أكثر.

وذكر معيط أن تقارير المؤسسات الدولية أبقت على تصنيف مصر الائتماني رغم أزمة كورونا؛ حيث رغم الجائحة كان وضع مصر مستقرًّا، وكانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي حافظت على وضعها الاقتصادي.