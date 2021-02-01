شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الشيوخ» بقنا يُهدي مستشفى نجع جمادي جهازًا لرسم القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى النائب أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ بقنا، مستشفى نجع حمادي جهازًا لرسم القلب بعد تعطل جهازها للتخفيف عن المرضى.

وقال «الهواري» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم توفير جهاز رسم القلب بعد وجود شكاوى من المرضى بتوقف للجهاز بسبب عطل به، مؤكدًا أن الجهاز سيعمل على رفع المعاناة عن المرضى.

وأشار إلى أنه أهدى مستشفى أبوتشت جهازين حاسب آلي بمشتملاتهم من طوابع ومواسح ضوئية لسرعة استخراج قرارات علاج نفقة الدولة خلال الشهر الماضي.