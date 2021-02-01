شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: 3 آلاف قتيل و15 ألف مصاب على «أسيوط- ديروط» منذ 2017 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلبات لوزارتي النقل والتنمية المحلية لإيجاد حل لكثرة الحوادث على طريق «أسيوط – ديروط» أو كما أطلق عليه «طريق الموت»، لاسيما بعد أن بلغت الحوادث عليه حوالي ثلاثة آلاف قتيل بمعدل 2 إلى 3 وفيات يوميا و15 ألف إصابة منذ 2017 لحد الآن.

وأوضح نظير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشاد مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، الإثنين، أن الطريق يحتاج إلى توسعة من الجانبين، مشيرًا إلى أن أحد المسؤولين السابقين أبلغه أن توسعة الطريق تحتاج مليار و200 مليون جنيه، مضيفا أنه اعترض على تلك التكلفة.

وأردف أن لجنة حصرت تكلفة إصلاح الطريق بعد مناشدات كثيرة وبلغت 445 مليون جنيه بينما قال أحد المسؤولين إن التكلفة تصل إلى 625 مليون جنيه، لافتا إلى أنه ناشد وزير النقل الفريق كامل الوزير خلال جلسة العامة للبرلمان يوم الأحد لمساواة الصعيد بالوجه البحري.