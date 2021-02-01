شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: جائحة فيروس كورونا ضاعفت اهتمام مصر بآسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الانتشار الواسع لجائحة "كوفيد 19" المعروفة باسم كورونا، والموجات المتتالية لهذا الوباء فى مناطق العالم المختلفة، هو ظاهرة لم يشهدها المجتمع الدولى على هذا النطاق الممتد جغرافيًا وزمنيًا منذ سنوات بعيدة.

وأشار ضياء رشوان فى افتتاحية العدد السادس من دورية "آفاق آسيوية" وهى دورية علمية سياسية شاملة تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الآثار الناتجة عن انتشار هذا الوباء، لم تقتصر على الجوانب الصحية والعلاجية، ولكن اشتملت أيضًا على تأثيرات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية وديمغرافية عميقة سوف تستمر نتائجها وتداعياتها على الانسانية كلها لسنوات قادمة طويلة، مشيرًا إلى أن نجاح مصر فى مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لجائجة كورونا يعود إلى التزام الدولة بمسئولياتها تجاه مواطنيها وتدخلها لتحفيز الاقتصاد وتنفيذ برامج اجتماعية عاجلة لمساعدة الفئات غير القادرة على مواجهة آثار الوباء.

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات أن أزمة كورونا أدت إلى تصاعد أهمية منظومة الدول الآسيوية فى النظام العالمى اقتصاديًا وعلميًا واقتصاديًا وهو تصاعد كان موجودًا قبل الجائحة، متابعا:" ولكن ساعدت نتائجها على تسريعه وتعميقه لتؤكد من جديد أن آسيا هى قارة المستقبل، الأمر الذى ضاعف من اهتمام مصر بعلاقاتها ومصالحها مع الدول الآسيوية فى مجالاات عديدة، إضافة إلى علاقاتها الدائمة مع محيطها العربى وقارتها الأفريقية، وتعزيز المصالح المشتركة مع أوربا والعالم الغربي".

تتيح دورية "آفاق آسيوية" الفرصة للباحثين من كافة دول العالم لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول كافة القضايا الآسيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، ويرأس تحريرها المستشار عبد المعطى أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجى، ويعمل مستشارًا لتحريرها الدكتور حسن ابو طالب، ومديرة التحرير الدكتور سمر ابراهيم محمد، ويشارك فى هيئة تحكيمها عدد من الرموز الأكاديمية من مصر والصين والهند واليابان، ويتم إصدارها فى نسخ ورقية وإلكترونية، كما يتم إطلاقها على موقع الهيئة على الانترنت وتوزع مجانًا فى مصر وأنحاء العالم، كما تم اعتمادها من جانب أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وحصلت على الترقيم الدولي.

ونظرًا لما تمثله جائحة كوفيد -19 من أهمية على المستوى العالمى فقد جاء ملف العدد بعنوان "تأثير جائحة كوفيد -19 على قارة آسيا " ليقدم رؤية كبار الكتاب والمتخصصين عن تأثير الجائحة على عام مصر روسيا 2020، ويستعرض أهم استنتاجات الخبرة الصينية لتمثل أحد نماذج الإدارة الناجحة للجائحة، وأهداف طريق الحرير الصحى، ومدى تأثير الجائحة على التغيرات المناخية فى قارة آسيا، والتنافس العالمى فى مجال إنتاج لقاح كوفيد-19، بالإضافة إلى توضيح أثرها الاقتصادى فى كل من الفلبين وباكستان وروسيا، وقد شارك فى الملف عدد من كبار المتخصصين أبرزهم : أليكسى تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، والدكتور محمد فايز فرحات، والدكتور هشام محمد بشير، والدكتورة منى درويش، وأميرة عبد الحكيم، والأستاذة نرمين سرج وغيرهم.

ويتضمن العدد الجديد من الدورية دراسات فى قضايا مختلفة، ومنها: السياسة الهندية نحو رابطة بيمستيك...توجه نحو الإقليمية، وأثر البعد القيمى لدى إيران على النظام الدولى، والاقتصاد فى أوزباكستان قاطرة التنمية.

كما تضمنت مجموعة من التقارير المتنوعة عن نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة فى إنتاج للطاقة المتجددة، والنموذج الكورى لسينما شرق آسيا، والانتخابات التشريعية فى سريلانكا أغسطس 2020.