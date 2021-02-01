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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 2.75 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5جنيه للكيلوجرام.
الباذنجان الأبيض 7 جنيهات
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 18.5 والليمون 17 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 9 جنيه.
التفاح السكرى 25 جنيها
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 6
‏‎‏‎- الموز البلدى 10.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
‏- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه
- البسلة 8 جنيهات

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