شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 4945 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الاخيرة باشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4945 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1670 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و190 مخالفة السير بدون تراخيص، و21 مخالفة موقف عشوائى، و30 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.