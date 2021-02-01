شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تنظم حملة قومية لزيادة إنتاج الفول والعدس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، استمرار أعمال نشاط الحملة القومية للنهوض بمحصولى الفول البلدى والعدس والممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان محمد رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور علاء الدين محمود خليل الجلفى مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، الدكتور علاء محمد عزمى رزق -رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية والباحث الرئيسى للحملة.

وأوضح التقرير، الذى حصل "الخليج 365 "، عليه أن الفول البلدى والعدس من المحاصيل البقولية الغذائية الاستراتيجية الهامة لدى المصريين نظرا لاحتواء بذورهم على مصدر للبروتين الهام والرخيص لذا وجب الاهتمام بهم ، وذلك من خلال حملة قومية تهدف لزيادة الإنتاج لتوعية المزارعين بأهمية زراعتهم ومدى اربحيتهم فى الوقت الحالى، كذلك كان من ضمن الأهداف هو ايجاد مساحات غير تقليدية تضاف لمساحات الفول المنفردة وذلك من خلال توعية المزارعين بزراعته محملا على بنجر السكر والقصب الغرس الخريفى أو بين اشجار الفاكهة حديثة العمر.

كذلك كان من ضمن أهداف الحملة توعية المزارعين وتعريفهم بمجموعة الاصناف الرائعة والمتميزة التى يمتلكها قسم بحوث المحاصيل البقولية والتى تختلف فى مميزاتها من حيث التبكير ومحصولها العالى ومقاومتها للأمراض الورقية أو تحملها للهالوك وذلك بتعريف المزارعين بالسياسة الصنفية لقسم البقول

وأشار التقرير، أن الحملة القومية منفذة فى عدة محافظات بالنسبة للفول البلدي(نوباريه-البحيرة-المنوفية- الغربية-الاسما عيلية بورسعيد شمال سيناء دمياط القليوبية الجيزة الفيوم قنا الاقصر اسوان الوادى الجديد) وبالنسبة للعدس فى محافظات الشرقية وأسيوط، بالنسبة لحقول الفول البلدى فى كل محافظة هناك حقول منفردة وحقول تحميل سواء محمله على بنجر السكر أو محاصيل خضر فى الوجه البحرى وعلى قصب غرس خريفى فى الوجه القبلي... هذا بالإضافة إلى زراعة الفول بين اشجار الفاكهة حديثة العمر فى النوبارية والاسماعلية.

وتهدف هذة الحملة والممولة من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى توعية المزارعين بجميع التوصيات الفنية والتكنولوجية الخاصة بالفول البلدى والعدس وذلك من خلال الدورات التدريبية التنشيطية وايام الحقل والمدارس الحقلية التى تعقد بأستمرار خلال الموسم.