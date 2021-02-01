شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 17 مليون مصاب بالسكر فى مصر ويمكن تفادى 70% من حالات بتر القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام الحفناوى رئيس اللجنة القومية لمكافحة الأمراض المزمنة بوزارة الصحة والسكان، أنه تم وضع أدلة إرشادية وبروتوكول علاجى محدد لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة المصابين بكورونا، لحمايتهم من الدخول في مضاعفات خطرة، وتابع، أنه سيتم توزيع هذه الأدلة الاسترشادية الجديدة لعلاج السكر بمستشفيات العزل للعمل بها في تشخيص المرض.

وأوضح الدكتور هشام الحفناوى رئيس اللجنة القومية لمكافحة الأمراض المزمنة بوزارة الصحة والسكان خلال الويبينار الأول المشترك بين اللجنتين تحت عنوان ( الأمراض المزمنة في زمن الكورونا)، أن واحدا من بين كل 11 شخصا يصابون بالسكر وأشار إلي وفاة 6 ملايين شخص بالسكر في العالم خلال العام الماضى .

وأشار هشام الحفناوى رئيس اللجنة القومية لمكافحة الأمراض المزمنة بوزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تفادى من 50 إلي 70 % من حالات بتر القدم النتاجة عن الاصابة بالسكر عن طريق ضبطه بالجسم والتعايش معه، لافتا الي وجود 17 مليون مصاب بالسكر في مصر .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.