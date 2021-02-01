شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن فحص 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنه بـ 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤن البحوث أنه تم فحص 50 مليون مواطن مصرى للكشف عن الأمراض المزمنة فى 27 محافظة فى مبادرة 100مليون صحة.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤن البحوث خلال الوبينار الأول المشترك حول الأمراض المزمنة فى زمن الكورونا أن الإصابة بالأمراض المزمنه يتسبب فى حدوث مضاعفات خطرة حال الاصابة بكورونا.

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤن البحوث أن مصر وفرت العلاج والكشف المبكر وهو ما ساهم في توفير الرعاية الكاملة للمرضى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.