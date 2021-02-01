شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء الأسنان" تخاطب المالية لإعادة النظر بنظام المحاسبة الضريبية للعيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، الدكتور محمد معيط وزير المالية، لإعادة النظر فى أسس محاسبة أطباء الأسنان ضريبية، وذلك فى ضوء ما طرأ على الدولة المصرية من تغيرات اقتصادية نتج عنها تغير فى سعر المواد المستخدمة فى عيادات الأسنان بعد قرار تعويم الجنيه المصرى فى 2013، مشيرا إلى أن أسس محاسبة طبيب الأسنان التقديرية حتى عام 2016 نسبة 20% من إجمالى الدخل وهى نسبة مقبولة إلى حد ما فى حينه.

وأضاف نقيب أطباء الأسنان، فى خطابه، أن النقابة فوجئت بصدور كتاب دورى فى عام 2017 يلغى كل ما سبق و يلزم أطباء الأسنان بنسبة 10% فقط من إجمالى الدخل مساويا بينهم و بين الأطباء البشريين رغم أن أطباء الأسنان لا تقوم بالكشف فقط وإنما العلاج باستخدام أجهزة وخامات وتكاليف معامل، لافتا إلى أن أسعار الخامات قد تضاعفت إلى الضعف ولم تتغير أسعار العلاج بنفس النسبة، لافتا إلى أنه أرسل فواتير للخامات من عام 2016 و نفس المواد المستخدمة بفاتورة 2020 لاظهار الفرق الواضح.

وأشار إلى أنه أرسل ما يوضح تطور أسعار العلاج من 2019 إلى 2020 وفقا للأسعار الرسمية الصادرة من مشروع علاج التابع للنقابة، وأسس محاسبة أطباء الأسنان من عام 2003 و حتى عام 2017، بالإضافة إلى الكتاب الدورى فى عام 2017، مطالبا بإعادة النظر فى الموضوع واحتساب نسبة من 20% إلى 30% تماشيا مع ظروف الدولة الحالية.