شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ356 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء، كل من: الشهيد الدمتور عصام فؤاد علي أستاذ الفارما بطب القاهرة، والشهيدة الدكتورة هدى حافظ استشارى التخدير بمعهد القلب القومى، وذلك بعد وفاتهما إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعية الله أن يرحمهما برحمته الواسعة، وأن يسكنهما مع الأبرار والشهداء، لافتة إلى ارتفاع عدد شهداء الاطباء إلى 356 شهيدا.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تسجيلها أمس الأحد 5 شهداء من الأطباء اليوم، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث نعت كل من: الشهيدة الدكتورة فتحية فتحى الديب استشاري و رئيس قسم الاطفال بمستشفى الحامول سابقا، الشهيد الدكتور يوسف سيد مرسي محمد يوسف أخصائي طب الأطفال بمستشفى حميات قليوب، الشهيد الدكتور محمد عبد المنعم محمد المسدى استشاري اطفال و حديثي الولادة، الشهيد الدكتور فيصل عبد الرحمن عمران استاذ الطب الطبيعي و التاهيل بطب ازهر دمياط، الشهيدة الدكتورة آيات محمد سعد الدين ربيع اخصائي اطفال بالتامين الصحي مستشفى بني مزار المنيا.

وأكدت النقابة العامة للأطباء أن إجمالى عدد شهداء الأطباء منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن بلغ حوالى 356 شهيدا، بينهم 68 شهيدا خلال 18 يوميا من شهر يناير 2021.











