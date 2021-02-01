شكرا لقرائتكم خبر عن "علمية أسبوع القاهرة للمياه" تعقد اجتماعها الثانى لمناقشة محاور المؤتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه 2021 اجتماعها الثانى برئاسة الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق الأسبق، وحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية للأسبوع لمناقشة محاور المؤتمر.

شارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها لتشمل مختلف الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجالات المياه ومنها جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر والجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الصينية وجامعة زويل وكذلك المركز القومى لبحوث المياه ومركز التميز العلمى وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

أوضحت رئيس اللجنة التنظيمية أن الاجتماع ناقش المحاور الخمس الرئيسية لأسبوع القاهرة للمياه 2021 وهى المياه والتغيرات العالمية والتطورات الحديثة فى إدارة الموارد المائية والأمن المائى والمجتمع بالإضافة إلى التعاون على المستوى الإقليمى والقطاعى فى قضايا المياه والابتكار فى العلوم المائية.

و تم الاتفاق على خارطة الطريق للبحوث العلمية، حيث تناولت المناقشات توقيتات الإعلان عن الأوراق العلمية واستقبالها وتقييم المحتوى العلمى لها، بالإضافة إلى مناقشة الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية.

أضافت أنه تم مناقشة آلية نشر الأبحاث المقبولة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وكذا إصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الابحاث العلمية والفنية المميزة، وذلك تمهيدًا لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التى تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوي.

الجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد بشكل سنوى منذ عام 2018 وسوف يعقد دورته الرابعة هذا العام خلال الفترة من (24 - 28) أكتوبر 2021 تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص".