شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: تعديل بروتوكول العلاج قريبا لرفع نسب الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن مصر دولة قوية وتوفر الرعاية الصحية لكافة المرضى بما فيها مصابى كورونا، مشيرا إلي أنه تم وضع بروتوكول علاجى لمصابي كورونا خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان خلال الويبينار العلمى الأول المشترك بين اللجنتين تحت عنوان (الأمراض المزمنة في زمن الكورونا)، أنه تم تعديل البروتوكولات العلاجية مرات عديدة للوصول إلي أفضل النسخ التى تسهم في شفاء المرضى بشكل سريع، وتابع : سنقوم بتغير البروتوكول العلاجى الخاص بكورونا قريبا لرفع نسب الشفاء من المرض.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 165951 حالة من ضمنهم 129636 حالة تم شفاؤها، و 9316 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.