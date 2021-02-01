شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تساهم بـ 25 مليون جنيه لخفض صرف 3 شركات على بحيرة المنزلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت وزارة البيئة فى الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لعدد 3 منشآت صناعية، وذلك فى إطار العمل على تحسين الوضع البيئي لنوعية مياه بحيرة المنزلة وتوفيق الأوضاع البيئية فى مجال الصرف الصناعي الناتج عن تلك المنشآت، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالى والذي قدر بمبلغ 25 مليون جنيه، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة تأهيل البحيرات المصرية واستعادة نظمها البيئية بما يحقق التنمية ورؤية مصر 2030.

وتضمنت تلك المنشآت شركة مصر للزيوت والصابون بمحافظة الدقهلية حيث شملت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، وإنشاء 2 مصيدة خرسانية لتنقية مياه الصرف الصناعي من الزيوت والشوائب بتكلفة قدرها 1.2 مليون جنيه، إضافة إلى شركة قها للأغذية المحفوظة بمحافظة الشرقية حيث تمثلت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة استيعابية قدرها 400 م ٣/يوم وبتكلفة مالية بلغت 3.8 مليون جنيه.

كما ساهمت وزارة البيئة فى الإنتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لشركة الدقهلية للغزل والنسيج تمثلت فى إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعي بطاقة استيعابية 500 م ٣/يوم بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه.

















