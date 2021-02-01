شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتظام صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير فى أول يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر فبراير الجارى، حيث إشارت الى انتظام الصرف فى أول يوم ويتم تسليم البقالين السلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها بحد أقصى 4 أفراد و25 جنبها للفرد الخامس فأكثر.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.

كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها .

وكانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، قد أعلنت عن توريد توريد الدفعة الثانية من الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من اليوم الإثنين أول شهر فبراير، فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية، ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.