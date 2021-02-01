تصرف بأثر رجعي.. تعرف على الزيادة المقررة للمعلمين (قائمة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إنه سيتم صرف زيادات بدل المعلمين قريبا.

وأضاف حجازي لمصراوي، إنه سيتم صرف الزيادات بأثر رجعي بدءا من شهر يناير 2021.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصرف حافز أداء شهري إضافي لشاغلي الوظائف التعليمية أو وظائف إدارية بالمؤسسات التعليمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في سبتمبر الماضي، بزيادة بدل المعلمين، لتشمل مليونا و400 ألف مدرس، بتكلفة مالية تصل إلى مليار و800 مليون.

وتضمنت القرارات زيادة بدل حافز المعلم بنسبة 50%، وتتراوح تلك الزيادة بين 75 إلى 180 جنيهًا، ويستفيد منه معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر .

على النحو التالي:

كبير معلمين 180 جنيه شهريا.

معلم خبير 165 جنيها شهريا.

معلم أول "أ" 125 جنيها.

معلم أول 100 جنيه.

معلم/ مساعد معلم 75 جنيها.

كما تضمنت زيادة حافز الأداء الشهري بنسبة 50%

وتتراوح الزيادة بين من 140 إلى 185 جنيهًا، على النحو التالي:

كبير معلمين 140 جنيه شهريا.

معلم خبير 145 جنيها شهريا.

معلم أول "أ" 150 جنيها.

معلم أول 165 جنيها.

معلم/ مساعد معلم 185 جنيها.

وكذلك منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين في التربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

كبير معلمين 155 جنيه شهريا.

معلم خبير 140 جنيها شهريا.

معلم أول "أ" 120 جنيها.

معلم أول 85 جنيها.

معلم / مساعد معلم 65 جنيها.

ويصل إجمالي متوسط الزيادات الشهرية للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية بدون حافز الإدارة المدرسية، على النحو التالي:

كبير معلمين 475 جنيه شهريا.

معلم خبير 450 جنيها شهريا.

معلم أول "أ" 395 جنيها.

معلم أول 350 جنيها.

معلم/ مساعد معلم 325 جنيها.

كما يتضمن 250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد و150 جنيهًا للوكيل شهريًا.

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