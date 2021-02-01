مدير التدريب بالأوقاف: قافلة الأئمة والواعظات بالسودان استنارة جماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، منسق القافلة الدعوية إلى دولة السودان، إن الدورات التدريبية المشتركة التي تقيمها وزارتي الأوقاف المصرية والسودانية تعمل على الانتقال من حالات الاستنارة الفردية إلى الاستنارة الجماعية، وتعد عاملًا أساسيًا في تطوير الخطاب الديني والنهوض بالمستوى الفكري للأئمة ونشر الفكر الإسلامي المستنير في مواجهة الفكر المتطرف.

و قدم فهمي، الشكر الجزيل للجانب السوداني على حفاوة الاستقبال، لافتًا إلى أن القافلة الدعوية المشتركة بين وزارتي الأوقاف في البلدين تأتي تتويجا لزيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى دولة السودان الشقيقة، وللدورة التدريبية المشتركة التي عُقدت مع الأئمة السودانيين في أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر في مصر.

وأشار إلى أن تلك اللقاءات المشتركة هدفها تعميق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات في تجديد الخطاب الديني وتوطيد جسور التعاون بين البلدين، فهما جسد واحد ومصير واحد، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في الجانب الدعوي والثقافة الدينية، حيث تجمعنا اللغة والجغرافيا والتاريخ.