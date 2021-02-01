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"أمن المنافذ": ضبط 3 قضايا تهريب بضائع في يوم واحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات).

وفي مجال الأمن العام، ضبطت إدارات أمن المنافذ 31 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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