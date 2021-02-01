شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٣.٣ أطنان جبنة فاسدة في حملة مفاجئة على مخازن وثلاجات الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، الإثنين، حملة على مخازن وثلاجات الأغذية بمنطقة غرب الإسكندرية ضمن خطة المرور على المنشآت الغذائية بالمحافظة، أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الاسكندرية، إنه تم خلال الحملة، ضبط 91 صفيحة جبن أبيض طري من أصناف مختلفة بإحدى ثلاجات التخزين يبلغ وزنها 1820 كجم، وذلك لوجود صدأ على الأوعية بما يخالف قرار وزير الصحة، كما تم ضبط 79 صفيحة جبن أبيض طري بوزن 1580 كجم لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية المصرية، بإجمالي وزن 3.3 أطنان جبن فاسدة.

وأشار إلى أنه تم سحب عينات من المضبوطات للفحص المعملي للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أن الحملة ضبطت 23 شيكارة ملح طعام خالي من اليود بوزن 575 كجم، بأحد المخازن لعدم مطابقتها للمواصفة المدونة ضمن البيانات عن مواصفة الملح بالقرار 1 لعام 2019 الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم سحب عينة للفحص المعملي.

كما أسفر المرور عن تحرير 11 محضرا لعدم استيفاء بعض الاشتراطات الصحية أو عدم حمل العاملين شهادة صحية.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أن استمرار الحملات الميدانية المفاجئة على المنشآت الغذائية المختلفة بالمحافظة لضمان عدم تسرب مأكولات أو مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات القياسية حفاظا على صحة المواطنين.