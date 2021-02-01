الإسكندرية تودع الأسواق العشوائية بتطوير "ميدان محطة مصر" .. و182 باكية و60 محلاً للباعة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الاسكندرية أولى خطواتها لـ«توديع» الاسواق الشعبية والعشوائية، من خلال تدشين مشروعات لتطوير 4 أسواق شعبية في المدينة تشمل سوق ميدان محطة مصر وسوق القاهرة وسوق المعهد الدينى وسوق الهانوفيل، بمنطقة العجمى واستبدالها بأسواق حضرية منظمة.

البداية كانت مع توقيع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، والمقرر الانتهاء منه خلال ١٢ شهر، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية.

وقال «الشريف» أن ميدان محطة مصر يعد من أهم الميادين التراثية بالإسكندرية، موضحًا أنه تم عقد بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للبدء اعتبارا من أمس في التطوير الشامل للميدان مع إنشاء سوق حضري، موضحاً أن أعمال التطوير بالميدان تشمل إنشاء ١٨٢ باكية و٦٠ محل، وكذلك إقامة مواقف الميكروباصات والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة، وكذا إرجاع جميع الحدائق بالميدان إلى شكلها الحضاري مرة أخرى.

وأكد على أن المحافظة بصدد إطلاق أعمال التطوير بعدد من الأسواق والميادين، لافتاً إلى أنه تم البدء من ميدان محطة مصر، وسوق شارع ٣٠، وسيتم البدء في سوق المعهد الديني وسوق الهانوفيل، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل لها.

وعقب توقيع البروتوكول، أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر في إطار المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وأجرى جولة ميدانية ولقاء الباعة في ميدان محطة مصر لطمأنتهم.

وأعلن المحافظ تسليم الميدان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبدء التنفيذ الفعلي على أن يتم يوميا متابعة أعمال التنفيذ.

وطمأن مواطني الإسكندرية بضرورة انتهاء التجاوزات والمنظر السيء الذي عانى منه الميدان على مدار السنوات الماضية، مشدداً على أنه مراعاة لظروف الباعة الجائلين سيتم إنشاء ١٨٢ باكية و٦٠ محل في سوق حضري متطور جدا وسيتم تخصيصها للباعة الجائلين بشكل شرعي وقانوني.

وفيما يتعلق بنقل سوق القاهرة؛ أوضح المحافظ أننا مستمرين في إزالة ونقل بائعي سوق القاهرة إلى باكيات سوق شارع ٣٠، وأضاف أن أعمال النقل تم إجراؤها بشكل مؤقت لحين توفيق كامل الأوضاع والإجراءات القانونية وتنظيم الأعمال داخل سوق شارع ٣٠، مؤكدا أنه خلال أيام سيتم معاودة العمل مرة في أعمال النقل.

الإسكندرية تودع الأسواق العشوائية بتطوير "ميدان محطة مصر" .. و182 باكية و60 محلاً للباعة (صور)

الإسكندرية تودع الأسواق العشوائية بتطوير "ميدان محطة مصر" .. و182 باكية و60 محلاً للباعة (صور)

الإسكندرية تودع الأسواق العشوائية بتطوير "ميدان محطة مصر" .. و182 باكية و60 محلاً للباعة (صور)

الإسكندرية تودع الأسواق العشوائية بتطوير "ميدان محطة مصر" .. و182 باكية و60 محلاً للباعة (صور)

الإسكندرية تودع الأسواق العشوائية بتطوير "ميدان محطة مصر" .. و182 باكية و60 محلاً للباعة (صور)

الإسكندرية تودع الأسواق العشوائية بتطوير "ميدان محطة مصر" .. و182 باكية و60 محلاً للباعة (صور)