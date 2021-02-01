شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تهيب المواطنين الإبلاغ عن أي منشأة أسفل عقار غير مرخص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تهيب محافظة الجيزة، المواطنين، في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص، أسفل العقارات السكنية، أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية، أن يتم إخطار المحافظة فورا، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه، حرصا على سلامة المواطنين وقاطني العقارات، وذلك على الأرقام التالية، ٣٥٨٠٠٧٢٢- ٣٥٨٦٩٣٧١ ٣٥٨٦٩١٩٣- ٣٥٨٦٣٠٠٤.

جاء ذلك عقب حريق بمصنع أحذية، أسفل عقار مكون من 14 طابقا، بجانب الطريق الدائري، ونتج عن الحريق إغلاق الطريق الدائري بسبب الدخان الكثيف المنبعث من ألسنة النيران، مما تسبب في حدوث تكدسات مرورية، لعدة ساعات منذ أمس الأحد.