أخبار مصر

رفع كفاءة محيط إدارة العريش التعليمية

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة محيط إدارة العريش التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجلس مدينة العريش بالتنسيق مع شركة النظافة، الإثنين، برفع كفاءة محيط إدارة العريش التعليمية في حي ضاحية السلام بمدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع القمامة والتراكمات من محيط إدارة العريش التعليمية، بجانب القيام بحملة نظافة وتجريد للشوارع والمنطقة المحيطة.

وأشار رئيس مدينة العريش إلى أن فريق العمل ضم كلا من، محمود أبوشيته، رئيس حي الضاحية، الشحات حسانين، مدير غرفة العمليات، محمود عبدالغفار، مساعد مدير العمليات ومدير والعاملين بشركة كير سيرفس قطاع شؤون البيئة بالعريش.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    165,951

  • تعافي

    129,636

  • وفيات

    9,316

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا