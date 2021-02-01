شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة محيط إدارة العريش التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجلس مدينة العريش بالتنسيق مع شركة النظافة، الإثنين، برفع كفاءة محيط إدارة العريش التعليمية في حي ضاحية السلام بمدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع القمامة والتراكمات من محيط إدارة العريش التعليمية، بجانب القيام بحملة نظافة وتجريد للشوارع والمنطقة المحيطة.

وأشار رئيس مدينة العريش إلى أن فريق العمل ضم كلا من، محمود أبوشيته، رئيس حي الضاحية، الشحات حسانين، مدير غرفة العمليات، محمود عبدالغفار، مساعد مدير العمليات ومدير والعاملين بشركة كير سيرفس قطاع شؤون البيئة بالعريش.