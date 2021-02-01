شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تسليم 576 وحدة سكنية في «سكن مصر» بحدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ الأحد المقبل، وحتى الأربعاء من نفس الأسبوع، في تسليم 576 وحدة سكنية (24 عمارة) بمشروع سكن مصر، المرحلة الرابعة، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 98 و19، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 72 و176، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 154 و180، يوم الثلاثاء 9/2/2021، وتخصيص يوم الأحد 7/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99 و51، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 177 و17، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 53 و179، يوم الثلاثاء 16/2/2021، وتخصيص يوم الإثنين 8/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 46 و70، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 63 و175، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 38 و178، يوم الثلاثاء 23/2/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 9/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال إنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 64 و94، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 92 و18، يوم الإثنين1/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 93 و68، يوم الثلاثاء 2/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.