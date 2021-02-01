شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار المواد الغذائية بالبحيرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الغرفة التجارية فى محافظة البحيرة، الإثنين، أسعار المواد الغذائية اليوم فى الأسواق وتتضمن أسعار السكر والعدس والفول والزيوت والسمن والجبن والشاي واللحوم والدواجن والأسماك.
وقال فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الغرفة تقوم بإعداد تقارير عن أسعار المواد الغذائية لحماية المستهلك من الاستغلال وحماية التجار وتحقيق الشفافية فى الأسعار.
وننشر تقارير أسعار المواد الغذائية التى أعدتها الغرفة التجارية بالبحيرة
1- سعر الأرز والسكر:
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
السكر الحر
|
1 ك
|
8
|
الأرز السائب
|
1 ك
|
8
|
الأرز المعبأ
|
1 ك
|
8
|
الأرز المعبأ
|
5 ك
|
45
|
الدقيق الفاخر (سائب)
|
1 ك
|
7
|
الدقيق الفاخر (معبأ)
|
1 ك
|
8
|
12
2- سعر المكرونة:
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
مكرونه سائبه
|
1 ك
|
8
|
مكرونه الملكة
|
1 ك
|
9.5
|
مكرونه ستار
|
1 ك
|
9.5
|
مكرونه الملكة
|
400 جرام
|
4.5
|
مكرونه ستار
|
400 جرام
|
4.5
3 - سعر الأرز والسكر والدقيق:
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
السكر الحر
|
1 ك
|
8
|
الأرز السائب
|
1 ك
|
8
|
الأرز المعبأ
|
1 ك
|
8
|
الأرز المعبأ
|
5 ك
|
45
|
الدقيق الفاخر (سائب)
|
1 ك
|
7
|
الدقيق الفاخر (معبأ)
|
1 ك
|
8
|
12
4- سعر الشاي:
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
شاي ليبتون
|
40 جرام
|
5
|
شاي العروسة
|
40 جرام
|
3.5
|
شاي ليبتون
|
100 جرام
|
12
|
شاي العروسة
|
100 جرام
|
8
|
شاي ليبتون
|
250 جرام
|
25
|
شاي العروسة
|
250 جرام
|
20
|
شاي تاج الملوك
|
100 جرام
|
9
|
شاي تاج الملوك
|
250 جرام
|
22
|
شاي ليبتون
|
100 فتله
|
44
|
شاي ليبتون
|
50 فتله
|
22
|
شاي ليبتون
|
25 فتله
|
9.5
5- أسعار البقوليات
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
فول مدمس
|
1 ك
|
18
|
فول مجروش
|
1 ك
|
16
|
عدس أصفر
|
1 ك
|
20
|
عدس بجبه
|
1 ك
|
18
|
حلبه
|
1 ك
|
20
|
ترمس
|
1 ك
|
16
|
لوبيا
|
1 ك
|
30
|
فاصوليا بيضاء
|
1 ك
|
28
|
ذره صفراء
|
1 ك
|
18
|
ذره بيضاء
|
1 ك
|
5
6- أسعارالزيوت
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
زيت ذره كريستال
|
1 لتر
|
28
|
زيت عباد كريستال
|
1 لتر
|
24
|
زيت ذره عافيه
|
1 لتر
|
28
|
زيت الأصيل
|
1 لتر
|
21
|
زيت الحلوة
|
1 لتر
|
21
|
زيت صني
|
900 ملل
|
18
|
زيت ذره كريستال
|
1.75 لتر
|
49
|
زيت عباد كريستال
|
1.75 لتر
|
44
|
زيت ذره كريستال
|
3 لتر
|
78
|
زيت عباد كريستال
|
3 لتر
|
68
|
زيت صني
|
3 لتر
|
49
|
زيت صني
|
5 لتر
|
84
7- أسعار السمن:
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
روتانا الحلوب (طبيعي)
|
800 جرام
|
36
|
جرين لاند
|
700 جرام
|
30
|
روتانا الحلوب
|
2 ك
|
69
|
جرين لاند
|
1.50 ك
|
54
|
زبده مستورد
|
1 ك
|
55
|
زبده بلدي
|
1 ك
|
45
|
البقرة الحلوب ( نباتي)
|
1/2 ك
|
7.5
|
روابي
|
1/2 ك
|
10
|
النخلتين
|
1/2 ك
|
10
|
جنه
|
1/2 ك
|
10
|
كريستال
|
1/2 ك
|
10
|
الهانم
|
1/2 ك
|
10
|
روابي
|
1.5 ك
|
40
|
النخلتين
|
1.5 ك
|
40
|
جنه
|
1.5 ك
|
40
|
كريستال
|
1.5 ك
|
40
|
الهانم
|
1.5 ك
|
40
|
روابي
|
2 ك
|
48
|
النخلتين
|
2 ك
|
48
|
جنه
|
2 ك
|
48
|
كريستال
|
2 ك
|
48
|
الهانم
|
2 ك
|
48
8- أسعار الألبان :
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
جبن رومي جديد
|
1 ك
|
84
|
جبن رومي قديم
|
1 ك
|
90
|
جبن براميلي
|
1 ك
|
52
|
جبن خزين
|
1 ك
|
52
|
جبن ثلاجة
|
1 ك
|
44
|
جبن شيدر مصري
|
1 ك
|
40
|
قشطة
|
1 ك
|
52
|
لبن سائب
|
1 ك
|
10
|
11
|
لبن معبأ
|
1 ك
|
12
|
16
9- أسعار الخضروات :
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
طماطم
|
1 ك
|
2.5
|
خيار
|
1 ك
|
8
|
بصل
|
1 ك
|
4
|
ليمون
|
1 ك
|
16
|
باذنجان
|
1 ك
|
5
|
بطاطس
|
1 ك
|
2.5
|
فلفل بلدي
|
1 ك
|
8
|
كوسة
|
1 ك
|
5
|
جزر
|
1 ك
|
8
|
بسله
|
1 ك
|
3.5
|
قلقاس
|
1 ك
|
10
|
بامية
|
1 ك
|
0
|
فاصوليا خضراء
|
1 ك
|
0
|
ملوخية
|
1 ربطة
|
0
|
سبانخ
|
1 ربطه
|
3.5
10- أسعار الفواكه :
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
تفاح مستورد
|
1 ك
|
20
|
25
|
تفاح مصري
|
1 ك
|
0
|
موز
|
1 ك
|
10
|
كمثرى
|
1 ك
|
0
|
مانجو
|
1 ك
|
15
|
جوافة
|
1 ك
|
3.5
|
برقوق
|
1 ك
|
25
|
مشمش
|
1 ك
|
0
|
كانتالوب
|
1 ك
|
8
|
رمان
|
1 ك
|
4
|
تين
|
1 ك
|
0
|
خوخ
|
1 ك
|
0
|
بطيخ
|
1 ك
|
0
|
عنب
|
1 ك
|
0
|
برتقال
|
1 ك
|
5
|
يوسفي
|
1 ك
|
3.5
|
بلح
|
1 ك
|
5
|
فراولة
|
1 ك
|
8
|
كاكا
|
1 ك
|
10
11- أسعار اللحوم :
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
بتلو مشفى ( بلدي )
|
1 ك
|
150
|
بتلو بالعظم ( بلدي )
|
1 ك
|
100
|
بقرى ( بلدي )
|
1 ك
|
130
|
ضانى ( بلدي )
|
1 ك
|
150
|
كبده ( بلدي )
|
1 ك
|
150
|
لحوم مكعبات / موزه ( مجمده )
|
1 ك
|
80
|
لحم مفروم (مجمده )
|
1 ك
|
74
|
فليتو
|
1 ك
|
80
|
كبده
|
1 ك
|
44
|
كفته
|
1 ك
|
50
|
برجر
|
1 ك
|
55
|
سجق
|
1 ك
|
60
|
بفتيك
|
1 ك
|
75
12- أسعار الدواجن :
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
دواجن حمراء (حيه)
|
1 ك
|
24
|
دواجن بيضاء ( حيه )
|
1 ك
|
22
|
دواجن مجمده
|
1 ك
|
30
|
صدور دجاج
|
1 ك
|
28
|
أوراك دجاج
|
1 ك
|
24
|
فيله / بانيه
|
1 ك
|
55
|
طبق بيض بلدي
|
30 بيضه
|
37
|
طبق بيض مزارع
|
30 بيضه
|
37
13- أسعار الأسماك :
|
السلعة
|
الوزن
|
سعر السلعة
|
بلطي كبير
|
1 ك
|
35
|
بلطي وسط
|
1 ك
|
30
|
بلطي صغير
|
1 ك
|
20
|
بوري بحر كبير
|
1 ك
|
60
|
بوري بحر وسط
|
1 ك
|
45
|
سردين
|
1 ك
|
30
|
جمبري كبير
|
1 ك
|
220
|
جمبري وسط
|
1 ك
|
150
|
جمبري صغير
|
1 ك
|
90
|
سبيط
|
1 ك
|
140
-
الوضع في مصر
-
اصابات
165,951
-
تعافي
129,636
-
وفيات
9,316