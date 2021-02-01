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تعرف على أسعار المواد الغذائية بالبحيرة اليوم

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الغرفة التجارية فى محافظة البحيرة، الإثنين، أسعار المواد الغذائية اليوم فى الأسواق وتتضمن أسعار السكر والعدس والفول والزيوت والسمن والجبن والشاي واللحوم والدواجن والأسماك.

وقال فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الغرفة تقوم بإعداد تقارير عن أسعار المواد الغذائية لحماية المستهلك من الاستغلال وحماية التجار وتحقيق الشفافية فى الأسعار.

وننشر تقارير أسعار المواد الغذائية التى أعدتها الغرفة التجارية بالبحيرة

1- سعر الأرز والسكر:

السلعة

الوزن

سعر السلعة

السكر الحر

1 ك

8

الأرز السائب

1 ك

8

الأرز المعبأ

1 ك

8

الأرز المعبأ

5 ك

45

الدقيق الفاخر (سائب)

1 ك

7

الدقيق الفاخر (معبأ)

1 ك

8

12

2- سعر المكرونة:

السلعة

الوزن

سعر السلعة

مكرونه سائبه

1 ك

8

مكرونه الملكة

1 ك

9.5

مكرونه ستار

1 ك

9.5

مكرونه الملكة

400 جرام

4.5

مكرونه ستار

400 جرام

4.5

3 - سعر الأرز والسكر والدقيق:

السلعة

الوزن

سعر السلعة

السكر الحر

1 ك

8

الأرز السائب

1 ك

8

الأرز المعبأ

1 ك

8

الأرز المعبأ

5 ك

45

الدقيق الفاخر (سائب)

1 ك

7

الدقيق الفاخر (معبأ)

1 ك

8

12

4- سعر الشاي:

السلعة

الوزن

سعر السلعة

شاي ليبتون

40 جرام

5

شاي العروسة

40 جرام

3.5

شاي ليبتون

100 جرام

12

شاي العروسة

100 جرام

8

شاي ليبتون

250 جرام

25

شاي العروسة

250 جرام

20

شاي تاج الملوك

100 جرام

9

شاي تاج الملوك

250 جرام

22

شاي ليبتون

100 فتله

44

شاي ليبتون

50 فتله

22

شاي ليبتون

25 فتله

9.5

5- أسعار البقوليات

السلعة

الوزن

سعر السلعة

فول مدمس

1 ك

18

فول مجروش

1 ك

16

عدس أصفر

1 ك

20

عدس بجبه

1 ك

18

حلبه

1 ك

20

ترمس

1 ك

16

لوبيا

1 ك

30

فاصوليا بيضاء

1 ك

28

ذره صفراء

1 ك

18

ذره بيضاء

1 ك

5

6- أسعارالزيوت

السلعة

الوزن

سعر السلعة

زيت ذره كريستال

1 لتر

28

زيت عباد كريستال

1 لتر

24

زيت ذره عافيه

1 لتر

28

زيت الأصيل

1 لتر

21

زيت الحلوة

1 لتر

21

زيت صني

900 ملل

18

زيت ذره كريستال

1.75 لتر

49

زيت عباد كريستال

1.75 لتر

44

زيت ذره كريستال

3 لتر

78

زيت عباد كريستال

3 لتر

68

زيت صني

3 لتر

49

زيت صني

5 لتر

84

7- أسعار السمن:

السلعة

الوزن

سعر السلعة

روتانا الحلوب (طبيعي)

800 جرام

36

جرين لاند

700 جرام

30

روتانا الحلوب

2 ك

69

جرين لاند

1.50 ك

54

زبده مستورد

1 ك

55

زبده بلدي

1 ك

45

البقرة الحلوب ( نباتي)

1/2 ك

7.5

روابي

1/2 ك

10

النخلتين

1/2 ك

10

جنه

1/2 ك

10

كريستال

1/2 ك

10

الهانم

1/2 ك

10

روابي

1.5 ك

40

النخلتين

1.5 ك

40

جنه

1.5 ك

40

كريستال

1.5 ك

40

الهانم

1.5 ك

40

روابي

2 ك

48

النخلتين

2 ك

48

جنه

2 ك

48

كريستال

2 ك

48

الهانم

2 ك

48

8- أسعار الألبان :

السلعة

الوزن

سعر السلعة

جبن رومي جديد

1 ك

84

جبن رومي قديم

1 ك

90

جبن براميلي

1 ك

52

جبن خزين

1 ك

52

جبن ثلاجة

1 ك

44

جبن شيدر مصري

1 ك

40

قشطة

1 ك

52

لبن سائب

1 ك

10

11

لبن معبأ

1 ك

12

16

9- أسعار الخضروات :

السلعة

الوزن

سعر السلعة

طماطم

1 ك

2.5

خيار

1 ك

8

بصل

1 ك

4

ليمون

1 ك

16

باذنجان

1 ك

5

بطاطس

1 ك

2.5

فلفل بلدي

1 ك

8

كوسة

1 ك

5

جزر

1 ك

8

بسله

1 ك

3.5

قلقاس

1 ك

10

بامية

1 ك

0

فاصوليا خضراء

1 ك

0

ملوخية

1 ربطة

0

سبانخ

1 ربطه

3.5

10- أسعار الفواكه :

السلعة

الوزن

سعر السلعة

تفاح مستورد

1 ك

20

25

تفاح مصري

1 ك

0

موز

1 ك

10

كمثرى

1 ك

0

مانجو

1 ك

15

جوافة

1 ك

3.5

برقوق

1 ك

25

مشمش

1 ك

0

كانتالوب

1 ك

8

رمان

1 ك

4

تين

1 ك

0

خوخ

1 ك

0

بطيخ

1 ك

0

عنب

1 ك

0

برتقال

1 ك

5

يوسفي

1 ك

3.5

بلح

1 ك

5

فراولة

1 ك

8

كاكا

1 ك

10

11- أسعار اللحوم :

السلعة

الوزن

سعر السلعة

بتلو مشفى ( بلدي )

1 ك

150

بتلو بالعظم ( بلدي )

1 ك

100

بقرى ( بلدي )

1 ك

130

ضانى ( بلدي )

1 ك

150

كبده ( بلدي )

1 ك

150

لحوم مكعبات / موزه ( مجمده )

1 ك

80

لحم مفروم (مجمده )

1 ك

74

فليتو

1 ك

80

كبده

1 ك

44

كفته

1 ك

50

برجر

1 ك

55

سجق

1 ك

60

بفتيك

1 ك

75

12- أسعار الدواجن :

السلعة

الوزن

سعر السلعة

دواجن حمراء (حيه)

1 ك

24

دواجن بيضاء ( حيه )

1 ك

22

دواجن مجمده

1 ك

30

صدور دجاج

1 ك

28

أوراك دجاج

1 ك

24

فيله / بانيه

1 ك

55

طبق بيض بلدي

30 بيضه

37

طبق بيض مزارع

30 بيضه

37

13- أسعار الأسماك :

السلعة

الوزن

سعر السلعة

بلطي كبير

1 ك

35

بلطي وسط

1 ك

30

بلطي صغير

1 ك

20

بوري بحر كبير

1 ك

60

بوري بحر وسط

1 ك

45

سردين

1 ك

30

جمبري كبير

1 ك

220

جمبري وسط

1 ك

150

جمبري صغير

1 ك

90

سبيط

1 ك

140

دواجن - صورة أرشيفية

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    165,951

  • تعافي

    129,636

  • وفيات

    9,316

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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