تعرف على أسعار المواد الغذائية بالبحيرة اليوم

وقال فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الغرفة تقوم بإعداد تقارير عن أسعار المواد الغذائية لحماية المستهلك من الاستغلال وحماية التجار وتحقيق الشفافية فى الأسعار.

محمد يوسف

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