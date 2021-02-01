شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: «أساسيات التحول الرقمي» بديلًا عن «ICDL» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، على إقرار شهادة «أساسيات التحول الرقمي»، شرطا لمنح طلاب الدراسات العليا درجاتهم، بديلا عن شهادة الـ ICDL، موضحاً أن ذلك يأتي تفعيلا لقرار المجلس الأعلي للجامعات، باعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطاً لمنح أي شهادة من شهادات الدراسات العليا (دبلومة – ماجستير – دكتوراة) للدارسين المسجلين، اعتباراً من سبتمبر 2020.

كما وافق المجلس، خلال جلسته الشهرية، اليوم الإثنين، على فتح فصول اختيارية لتعليم اللغة الألمانية، بالتعاون مع معهد جوتة، لطلاب كليتي الطب والهندسة، وسيتم التنسيق لدخول باقي الكليات لاحقا، وذلك من أجل فتح المجال لعمل الخريجين في ألمانيا، وإقامة دراسات وأبحاث مشتركة.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الثلاثية بين مكتبة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية، وجامعة أثينا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلاقات المصرية- اليونانية، تمهيدا لإنشاء درجة علمية في العلاقات الأورومتوسطية، بين المؤسسات الثلاث، كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون المشترك بين شركة أسبك، وجامعة الإسكندرية، بشأن التدريب واتفاقية التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وجامعة الإسكندرية، بخصوص إنشاء كرسي اليونسكو للتراث الثقافي تحت الماء.

في سياق آخر، وافق المجلس على ترقية 7 أعضاء هيئة تدريس، 3 إلى وظيفة أستاذ، و4 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 70 مدرسا، بالإضافة إلى منح 54 درجة دكتوراة، و120 درجة ماجستير، في التخصصات العلمية المختلفة.