شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب الإجازة.. ودعم خاص للباحثين بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت جامعة الإسكندرية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، عقب انتهاء إجازة نصف العام، على أن تكون العودة إلى الدراسة مباشرة في الـ20 من فبراير الجاري.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية، الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة خلال عقد الامتحانات، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة جميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، من خلال التعاون بين وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب.

وأشار إلى أن الجامعة لديها مخزون كبير من المواد المطهرة، فضلا عن وجود معدات التطهير، وأنه تم توفير قاعات ومدرجات تستوعب أعداد الطلاب، وتحقق التباعد الاجتماعي المناسب بين الطلاب، بجانب توفير التهوية اللازمة داخل القاعات.

وأعلن عن تقديم كامل الدعم لكافة الأبحاث العلمية الخاصة، بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل في هذا الإطار، داعيًا كافة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الجامعة للتقدم بمقترحاتهم البحثية في أبحاث فيروس كورونا (COVID-19) من خلال وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

ولفت إلى أن تقديم هذا الدعم يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تتبناها جامعة الإسكندرية، لمواجهة الإصابة أو انتشار العدوى بهذا الفيروس، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، في توظيف البحث العلمي، لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى قيام الجامعة بإنشاء معامل إلكترونية متعددة الاستخدام بعدد من الكليات ومجمع الكليات بأبيس، تعمل كمنصات رقمية ووحدات مركزية لأداء الامتحانات الإلكترونية، وأوضح أن هذه المعامل سيتم إنشاؤها على مرحلتين، الأولى لكليات القطاع الطبي، والثانية لباقي الكليات، ويجري الآن إعداد البنية التكنولوجية وتركيب الأجهزة لتصبح جاهزة في أقرب وقت ممكن.