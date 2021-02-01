شكرا لقرائتكم خبر عن تعلم صناعة الفخار وفن تشكيل الطين في «الأثريين العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتحاد الأعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس الاتحاد العام للأثريين العرب عن فتح باب قبول متدربين بالمركز الإقليمى للفنون والحرف والصناعات التقليدية بالاتحاد العام للأثريين العرب.

ومن المقرر أن تبدا الدورة التعليمية اعتبارا من الغد الثلاثاء الموافق ٢ فبراير.

وأكد الاتحاد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة المدربين والمتدربين.

وقالت الدكتورة هناء عدلى مدير المركز الإقليمى للفنون والحرف والصناعات التقليدية بالاتحاد إن المتدرب يتلقى في اليوم الأول محاضرات نظرية عن طرق صناعة وأساليب زخرفة الفخار، وتشمل أنواع الطين، ومراحل الصناعة، التشكيل باليد والدولاب، وأساليب الزخرفة الكلاسيكية والحديثة.

وأضافت أنه يتم تخصيص اليوم الثاني للتدريب العملي على صناعة الفخار حيث يقوم المتدرب بتشكيل أعمال فخارية بيديه، ثم يجري تقييم إنتاجه الذي يحتفظ به بعد انتهاء الدورة التعليمية.

وتابعت أنه تقرر تنظيم زيارة علمية ميدانية لمنطقة آثار سقارة ويتولى الشرح أساتذة متخصصون في اليوم الثالث.

وقال الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامي لاتحاد العام للأثريين العرب إن ورشة العمل للفنون والحرف والصناعات التقليدية ستعقد في الفترة من ٢-٤ فبراير بمقر الاتحاد بالشيخ زايد والباب مفتوح للتقدم عبر إيميل الاتحاد [email protected] للطلاب والخريجين في مجالات الآثار والإرشاد السياحى والفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية والتاريخ، ومحبى وهواة صناعة الفخار.