شكرا لقرائتكم خبر عن فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين أمام تنقل المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، ولمدة 4 أيام متتالية لتنقل نحو 5000 مسافر بين مصر وقطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول في المعبر أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور المسافرين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

أضاف المصدر أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافى من السيارات لنقلهم بين الجانبين.

بدوره وجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطات المصرية والأجهزة المعنية، نظير جهودهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الفلسطينيين والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.

وأضاف اللوح أنه تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.