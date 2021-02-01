شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بربط طريق سوهاج بالغردقة اختصارًا للوقت والمسافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزبر النقل والمواصلات الفريق كامل وزير، بربط محافظة البحر الاحمر، بمحافظة سوهاج. بطريق مباشر إلى الغردقة بدلا من التوجه إلى مدينة سفاجا لتوفير الوقت والمسافة.

وأكد قورة، في إقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن هذا الطريق الذي سوف يحقق، التنمية الاقتصادية، والاستفادة من السياحة الشاطئية في مدن البحر الأحمر وهي مرسي علم والغردقة وسفاجا بالمناطق الأثرية في محافظة سوهاج، مما سيوفر الوقت والجهد للسائح لزيارة المناطق الأثرية بوادي النيل ومنها معبدأبيدوس ومنطقة آثار أخميم، وخلق فرص عمل لأبناء سوهاج، من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية التي تحتاجها الرحلات السياحية بين البحر الأحمر وسوهاج، مثل الكافيتريات ومحطات البنزين والبازارات والتي تخلق فرص عمل.. فضلاً عن إقامة بعض المعارض الصغيرة للترويج للصناعات اليدوية لمحافظات الصعيد التي تجذب السائح الأجنبي، مع زيادة برامج رحلات اليوم الواحد

وقال ” قورة ” أنه عند بدأ إنشاء الطريق من محافظة سوهاج، إلى مدينة الغردقة تم إنحراف الطريق قبل وصولة إلى الغردقة، بمسافة 40 كيلو متر، عن العلامة 220 جنوباً إلى مدينة سفاجا.

وأشار قورة إلى إن إنحراف الطريق بهذة الصورة من شأنة قطع أبناء سوهاج مسافة ليصلوا إلى الغردقة 160 كيلو متر، وهو الامر الذي ينسف الهدف من إنشاء هذا الطريق بعد إنحرافة، وما كان سوف يعود من خلالة بالنفع، على أبناء المحافظة من تنمية إقتصادية وخلق فرص عمل، بإستغلال الاثار التاريخية ومنها “معبدأبيدوس– العرابة المدفونة- متحف أخميم.

واقترح قورة، ربط طريق سوهاج – سفاجا من العلامة 220 بمسافة 40 كم بمدينة الغردقة، لتحقيق الهدف المنشود، وتعظيم الاستفادة، مما تم إنفاقه من الموازنة العامة للدولة، والتي تكبدت في حينة حوالى 11 مليار و200 مليون جنيه.