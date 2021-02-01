شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: تعبئة وصيانة 135 طفاية حريق بالورشة لبنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن تعبئة وصيانة عدد (135) طفاية حريق مختلفة السعات لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بورشة صيانة وتعبئة أجهزة الأطفاء بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة والمعدة بالجهود الذاتية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدة مجالات، منها: (تجهيز ورشة لصيانة ولف المحركات الكهربائية، وتصنيع المعدات الثقيلة لتدعيم أسطول معدات الشركة بونش إنقاذ سريع، وبرج كهرباء لإنارة المحطات).

وأضاف أن ورشة الصيانة بالشركة تقوم بتعبئة أجهزة إطفاء الحريق، والتنسيق مع الشركات التابعة فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون بين الشركات والعمل ككيان واحد، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.