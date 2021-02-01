شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدنمارك بالقاهرة تشكر مصر على تنظيم المونديال: بطولة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت سفارة الدنمارك الشكر لمصر بعد تنظيمها المتميز لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي توج بها منتخب الدنمارك أمس، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "تهانينا لأروع فريق.. لعبتم بشكل جيد.. لقد جعلتونا فخورين جدا.. وأيضًا شكرًا جزيلاً صدقًا على تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.. تنظيم البطولة رائعًا في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية.. أحسنتم لقد كانت رائعة".

وتابعت :"شكرًا عظيمًا جدًا للفريق الإعلامي المذهل الذي يشارك ببطولة مصر 2021 لكرة اليد.. أحسنتم صنعًا.. كأس العالم القادمة التي تستضيفها السويد وبولندا في عام 2023.. نراكم هناك".



سفارة الدنمارك

وكان قد أسدل الستار على بطولة كأس العالم لليد، التى تحدت مصر نفسها فى تنظيم الحدث العالمى رغم تداعيات كورونا الصعبة، ونجحت فى التحدى حتى خرجت بطولة يتحدث عنها العالم وتشيد بها وسائل الإعلام فى كل مكان، وحافظ منتخب الدنمارك على لقبه العالمى للمرة الثانية على التوالي، وفاز بلقب النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، بالفوز على السويد 26-24.

وكان حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المباراة النهائية لمونديال بطولة كأس العالم لليد للرجال "مصر 2021" فى نسختها السابعة والعشرين بين منتخبى الدنمارك والسويد المٌقامة فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والدكتور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى للعبة، وأعضاء اللجنة المنظمة، كما حضر المباراة الختامية عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، وسفيرا الدنمارك والسويد.

وقام رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة لفريق الدنمارك الفائز بالمركز الأول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولى للعبة، إضافة إلى تسليم راية تنظيم المونديال فى نسخته الـ 28 إلى مسئولى دولتى السويد وبولندا، المزمع استضافة المونديال بهما عام 2023.

ويشار إلى أن المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، كان قد قال إن مصر نجحت بتفوق كبير في تنظيم كأس العالم لكرة اليد رغم جائحة فيروس كورونا.

وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة CBC، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، "نبارك لكل المصريين النجاح في تنظيم المونديال، مضيفا: "نشكر الرئيس السيسي على الدعم الكامل في تنظيم المونديال."

وتابع: "تلقينا الشكر من كل الوفود المشاركة في مونديال كرة اليد، والمنتخب المصري بشكل خاص تلقى إشادة كبيرة بعد مباراته مع الدنمارك، مضيفا : "نطلب من الإعلام دعم المنتخب المصري لكرة اليد الفترة المقبلة".