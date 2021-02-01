شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق بعد قليل الويبينار العلمى الأول حول الأمراض المزمنة فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة القومية للأمراض غير السارية واللجنة العلمية لكورونا بعد قليل الوبينار الأول المشترك بين اللجنتين تحت عنوان (الأمراض المزمنة في زمن كورونا).

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 165951 حالة منهم 129636 حالة تم شفاؤها، و9316 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.