شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: توفير تطبيق إلكترونى للتقديم لرياض الأطفال بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إعداد وتوفير تطبيق إلكترونى جديد للتقدم للقبول بمرحلة رياض الأطفال تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتسهيلا لأولياء الأمور للتقدم لأبنائهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تجهيز وفرش المدارس بتخت ومقاعد تم توريدها لإنشاءات جديدة وصلت إلى 1513951، كما تم تنفيذ مشروعات وإحلال للوحدات الصحية ضمن بروتوكول مع وزارة الصحة وصل إلى 300 وحدة صحية، كما تم إنشاء وتطوير مبانى مدرسية من خلال منح خارجية من اليابان وألمانيا والكويت بواقع 154 مدرسة.

وتابعت الوزارة في تقرير لها: أن الوزارة أضافت مادة جديدة برقم 241 مكرر إلى مواد القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وذلك لتشديد العقوبات على كل من تعدى بالإيذاء البدنى على أحد أعضاء هيئة التدريس أثناء عمله لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي للمعلمين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إعداد منهج تعليم كبار لذوى الإعاقة العقلية البسيطة فئة القابلين للتعلم.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم التعامل والتفاعل من خلال الربط الشبكى لتبادل البيانات الحكومية وإتاحة بيانات التربية والتعليم من طلاب ومعلمين لعدة جهات منها الصحة والسكان ومبادرة 100 مليون صحة، كما يتم العمل على إنتاج فيديوهات وبرامج توعية للطلاب والمعلمين.