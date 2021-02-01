شكرا لقرائتكم خبر عن 13 باحثا يتسلمون شهادات التخرج من البرنامج الريادي في جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم 13 باحثا من جامعة حلوان، شهادات التخرج خلال حفل تخرج الدفعة الأولى للبرنامج الريادى (التميز البحثي متعدد التخصصات: مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة)، الذى يأتي في إطار استراتيجية مصر 2030، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصرى، وقد شارك فى البرنامج 33 باحثاً من 14 جامعة مصرية.

وحضر الحفل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن الجامعة تضم تخصصات علمية نادرة، وتعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته، موضحا أن حزمة الإجراءات والسياسة التي اتبعتها الجامعة أسهمت في تشجيع ودعم البحث العلمى، وتوفير كل الإمكانات لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كما وكيفا، مع التركيز على مجالات بحثية جديدة، موضحا أن الجامعة تفخر بإنشائها أول كلية للدراسات العليا والبحوث البينية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى تعد أكبر كلية ممثلة في هذا البرنامج وقدم رئيس الجامعة التهنئة للباحثين الذين اجتازوا هذا البرنامج .

وأفادت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تعمل دائما على دعم وتحفيز الباحثين في جميع القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية و تشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

والجدير بالذكر أن برنامج التميز البحثي هو برنامج تدريب شامل لبناء القدرات وتعزيز البحث العلمي المتعدد التخصصات في الجامعات المصرية تم تنفيذه في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر عام 2020.

و يهدف البرنامج، من خلال الجلسات التفاعلية عبر الإنترنت، إلى تقديم محتوى علمي ومناقشات عملية وتطبيقات فى نماذج واقعية، تجمع بين العمل الفردى والجماعى، مع تقييم جميع الأعمال المقدمة من الملتحقين بالبرنامج من خلال مقاييس محددة بنتائج المهارات المعرفية والعملية، ومدى المشاركة الفعالة؛ و ذلك من أجل تطوير الكفاءات الأساسية للبحوث متعددة التخصصات بناء على أهداف النمو الاقتصادى، والسياسات الحكومية، وردود أفعال أصحاب المصلحة المصريين، واستشارة الخبراء الدوليين.

وقد تم تسليم الباحثين المتميزين شهادات التخرج وهم الدكتورة أيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، والدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي والدكتورة هبة الله أمين بكلية الطب،و الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة دينا الحمادى، والدكتورة إيمان نصرى، والدكتورة مها فريد، والدكتورة داليا على، والدكتورة سعاد نادى، والدكتورة ميادة الأخضر، والدكتورة دعاء أبو المجد، والدكتور محمد عبد العظيم، والدكتور ضياء أحمدين.