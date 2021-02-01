شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل وقطاع الأعمال ورئيس قناة السويس يتفقدون تنفيذ محطة متعددة الأغراض بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل يرافقه الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية حيث اطلع الوزراء على الموقف التنفيذى للمشروع الذى تبلغ مساحته نصف مليون متر مربع وبلغت نسبة تنفيذه حتى الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلى للتنفيذ في أبريل 2020 إلى 49%.

كما تم تابع الوزير أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف الذى ينتظر الانتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام وأكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة وأن يتم تنفيذ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذى يعد أحد أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله، مُشيراً إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022.

بعدها توجه وزيري النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس لتفقد موقع مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه حيث استعرض مدير المشروع التقدم فى معدلات التنفيذ والتي بلغت حتى الآن 72% لافتا إلى أن الرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح و أن حجم التداول المتوقع بها سيصل الى 5 مليون طن / سنة.

بعد ذلك انعقدت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والتي ترأس اجتماعها وزير النقل، وبحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء الجهات المساهمة بالشركة.



حيث تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية لإختيار المشغل العالمى للمحطة والتى نجحت شركة CMA CGM الفرنسية فى الفوز بها لتشغيل المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 – 62 بميناء الإسكندرية كمشغــــــل ذو خبرة عـــالمية في هذا المجال، و اوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المعايير التى على أساسها تم تقييم العروض المتقدمة لتشغيل المحطة من بين مشغلين عالميين ذوى سمعة و ترتيب عالمى و كذا الإجراءات التى نفذتها اللجان المشكلة لهذا الغرض من أجل إختيار افضلهم كما تم عرض الإجراءات والخطوات المستقبلية التى سوف تتخذها الشركة لتنفيذ العقد مع الشركة الفرنسية خلال الفترة المقبلة خاصة وان شركة CMA CGM تعتبر هى رابع خط ملاحى عالمى الذى يمتلك أسطول من السفن التجارية التى تبلغ عددها 502 سفينة و تدير 45 محطة عالمياً ويبلغ حجم التداول السنوى لها 26.1 مليون حاوية سنوياً.

واكد وزير النقل خلال الاجتماع ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مقابلته مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، وعدد من مسؤولي الشركة بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية، ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية.



ولفت الوزير إلى أن الشركة الفرنسية أبدت رغبتها خلال لقاء رئيس جمهورية مصر العربية استعدادها لإقامة شراكة استراتيجية بينها و بين وزارة النقل المصرية للتوسع في نطاق العمل ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات أخرى في موانئ مصر على ساحل البحر الأحمر بجانب المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وتأمل فى أن تكون مصر هى محور و مركز رئيسى لوجيستى للتبادل التجارى بين أوروبا و أفريقيا كما طالب وزير النقل أعضاء الجمعية العامة لدراسة امكانية مشاركة الشركة بناءاً على النظام الأساسي لإدارة محطات أخرى في الموانئ المصرية بخلاف المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.



























