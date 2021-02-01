تراجع الحرارة 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال فترة عدم الاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين الأول من فبراير وحتى 31 يناير حتى الجمعة 5 فبراير.

وأضافت الهيئة أنه بداية من يوم الاثنين حتى الثلاثاء، يوجد ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شدبد البرودة ليلا، كما يسود نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أنه بداية من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، يوجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة بواقع 6 درجات، وجاءت تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة.

الأربعاء:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الخميس:

- أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- نشاط ياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الجمعة:

- أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

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