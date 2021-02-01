ضبط 3 آلاف قضية ظواهر سلبية داخل القطارات والمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2910 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل الالسلطات الروسية تضع مقربين من نافالني قيد الحجز الاحتياطي بعد مداهمات

موسكو- (أ ف ب):

وضع العديد من المقربين من المعارض الروسي أليكسي نافالني، الخميس، قيد الحجز الاحتياطي قبل أن تنظر محكمة في طلب استئناف ضد اعتقاله وقبل أيام قليلة من احتجاجات جديدة مخطط لها في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي الاعتقالات أيضا بعد سلسلة مداهمات استهدفت مساء الأربعاء شقق مقربين من الناشط المناهض للفساد والعدو الرئيسي للكرملين وكذلك مكاتب منظمته. ونافالني مستهدف أيضا بعدة قضايا قضائية منذ عودته الى روسيا في 17 يناير.

فقد أوقف شقيق المعارض أوليغ نافالني ونجم صاعد في الحركة وحليفة مهمة للمعارض ليوبوف سوبول لمدة 48 ساعة بسبب "انتهاك المعايير الصحية الحالية" المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19، على حد قول فريق نافالني.

وكتب إيفان جدانوف مساعد نافالني في تغريدة على تويتر "أوليغ نافالني محتجز منذ 48 ساعة في إدارة التحقيقات الرئيسية في وزارة الداخلية (...) وهذا يعني أنه الآن مشتبه به في هذه القضية".

ودان فلاديمير فورونين محامي سوبول، على تويتر ما اعتبره "هذيانا بالكامل وتعسفا".

وأعلنت ناديجدا تولوكونيكوفا على موقع إنستغرام إن صديقتها الناشطة في مجموعة بوسي رايوت ماريا الخينا موقوفة أيضا لمدة 48 ساعة للسبب نفسه.

كما لقيت أناستاسيا فاسيليفا رئيسة نقابة للأطباء يرتبط جزء منها بنافالني، المصير نفسه، حسب جدانوف.

أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فاسيليفا تعزف على البيانو في منزلها بينما كان المحققون يفتشون شقتها.

وتأتي هذه الاعتقالات بينما يفترض أن تنظر محكمة الخميس في استئناف أليكسي نافالني لقرار اعتقاله قبل أكثر من أسبوع.

وقد وضع المعارض قيد الحجز حتى 15 فبرايرعلى أقرب تقدير بعد عودته الى موسكو إثر خمسة اشهر من النقاهة قضاها في ألمانيا بعد تسممه المفترض والذي يتهم فيه الرئيس فلاديمير بوتين وأجهزة الاستخبارات.

استهدفت المداهمات الأربعاء خصوصا منزل زوجته يوليا وشقيقه أوليغ والمتحدثة باسمه كيرا إيرميتش التي حكم عليها الجمعة الماضي بالسجن تسعة أيام، أو مقر منظمته "صندوق مكافحة الفساد".

جرى تفتيش منازل أو مكاتب لمقربين من نافالني عدة مرات في السنوات الماضية ولدوافع مختلفة، حيث يندد فريق المعارض بتحرك قضائي لدوافع سياسية.

وقال جدانوف إن هذه المداهمات جاءت في إطار تحقيق بشأن انتهاك "المعايير الصحية" المعمول بها بسبب وباء كوفيد-19 بعد التظاهرات التي خرجت في روسيا السبت بدعوة من المعارض.

وأكدت وزارة الداخلية أن منظمي التظاهرات التي لم تحصل على تراخيص وأدت الى اعتقال حوالى 3900 شخص، "خلقوا تهديدا بنشر فيروس كورونا المستجد".

وفتح حوالى عشرين تحقيقا في موازاة ذلك وخصوصا بتهم توجيه دعوات للقيام باضطرابات وأعمال شغب وعنف بحق شرطيين أو حتى تحريض قاصرين على ارتكاب أعمال غير مشروعة.

وأعلنت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات روسكومنادزور من جهتها أنها ستفرض عقوبات على شبكات التواصل الاجتماعي لانها سمحت برسائل تحرض، بحسب قولها، القاصرين على الخروج للتظاهر.

من جهته دافع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الخميس عن قوات الأمن قائلا إنها "تقوم بعملها". وأضاف للصحافيين "لقد حصلت عدة انتهاكات للقانون" خلال تظاهرات السبت.

ودعا أنصار نافالني الى تظاهرات جديدة الاحد فيما يمثل المعارض الأسبوع المقبل أمام القضاة حيث يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مع النفاذ.

ويأمل فريق نافالني في الاستفادة من التحقيق الذي أجراه المعارض ويتهم فيه الرئيس بوتين بانه يملك قصرا فخما يطل على البحر الأسود قيمته أكثر من 1,35 مليار دولار، وحظي بأكثر من 98 مليون مشاهدة على يوتيوب. ونفى الكرملين هذه الاتهامات.



قطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.