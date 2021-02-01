"دنيا" تطلب الخلع: "جوزي بينزل يشتري طلبات لــ "سامية" جارتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "دنيا. ع" بدعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها بخلع زوحها، مبررة طلبها "بينزل يجيب طلبات لسامية جارتنا.. وبيقولي مطلقة وحرام ملهاش حد".

تروى "دنيا"، ٣٠سنة، ربة منزل: تزوجت من زوجي قبل 3 سنوات زواجًا تقليديًا، ووقت الخطبة رأيته شخصية بشوشة وملتزم، ولم أرى به عيوب تجعلني أرفض الارتباط به.

تقول الزوجة: قضينا 3 سنوات في الزواج دون خلافات، ورزقنا الله بطفل "محمود" يبلغ من العمر عامين، حتى ظهرت جارتنا "سامية" بالعمارة.

تكمل الزوجة: انقلب حال زوجي منذ قدوم جارتنا الجديدة، "بيتكلم معاها على السلم بالساعة ولما أخرج بيغيروا الكلام على طول".

لحظة اكتشاف خيانته تقول الزوجة: "انتظرت زوجي على سلم العقار ذات يوم لحين عودته من عمله، وما أن رأيته حتى اختبأت، فرأيته يدخل شقة "سامية" جارتنا الجديدة، وبعد غياب ساعة تقريبًا خرج وأحضر لها بعض الطلبات، وبمجرد خروجه من شقتها تشاجرت معه".

تواصل "دنيا": لم أفعل شيء بعدما قام بضربي وإهانتي أمام الجيران، الي شاهدوا ما حدث، فقمت بمكالمة والدي على هاتفه، فحضر ووجدني على السلم بملابس المنزل ومعي طفلي، فتشاجر مع زوجي واصطحبني إلى منزله بعد طلبه الطلاق منه لكن زوجي رفض وأغلق الباب".

تختتم الزوجة: فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفع دعوى خلع ضد زوجي، وحملت الدعوى رقم٢٢٩١لسنة٢٠١٩، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.